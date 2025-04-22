В Сирии задержан экс-офицер разведки, отвечавший за координацию с «Хезболлой»

В Сирии был задержан бывший офицер разведки ВВС Сулейман ат-Тейнави, который при Башаре Асаде отвечал за координацию действий с ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

Журналисты сослались на информацию, полученную от Министерства внутренних дел при сирийском переходном правительстве. Судя по ней, ат-Тейнави отвечал за связь с «Хезболлой», а также рядом других вооруженных группировок. Он якобы координировал действия разведки с этими организациями.

По утверждению сирийских властей, бывший разведчик оказался причастен к «совершению военных преступлений против мирных жителей». Его дело уже передано в прокуратуру для окончания расследования, а также последующего суда.

Ранее западные СМИ сообщили подробности бегства экс-президента Асада из Сирии. По их данным, он вывез с собой не менее $500 тыс., а также ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. За 48 часов до падения политического режима бывший сирийский лидер якобы отдал распоряжение о вывозе из страны своего имущества. Вещи транспортировали при помощи частного самолета, который арендовал его главный экономический советник.