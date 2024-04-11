США предупредили об угрозе теракта, похожего на атаку в «Крокусе»

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что в ведомстве обеспокоены ростом террористической угрозы после происшествия в Подмосковье. По его словам, похожий теракт в скором времени может повториться: на это указывают ряд тревожных признаков. Об этом сообщает РИА Новости .

Заявление Рэй сделал во время слушаний в Конгрессе по бюджетным вопросам. Он затронул тему терактов и противодействия им, и отметил, что в обозримом будущем история с «Крокусом» может повториться уже на территории Америки.

«Теперь все большую тревогу у нас вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, подобно атаке "Исламского государства"* в России, свидетелями которой мы стали всего пару недель назад», — сказал Рэй.

Ситуация с потенциальными терактами усложняется тем, что США вмешиваются в конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, что Америка отрицает причастность Украины к теракту в Подмосковье. Об этом заявили уже многие официальные лица России и ведомства, но штаты не верят в эту версию. По мнению Белого дома, все устроили исламские боевики.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ предотвратила теракт на территории военного объекта ВС РФ в Донецке.

*Террористическая группировка, запрещенная в России