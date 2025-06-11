США сократят расходы на поддержку Украины

В ходе обсуждения планируемого оборонного бюджета в комитете палаты представителей по ассигнованиям глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о сокращении финансирования американской программы помощи Украине в сфере безопасности, сообщило издание The Independent.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство имеет существенно иную точку зрения на этот конфликт, считая, что достижение мирного урегулирования путем переговоров отвечает интересам обеих сторон, а также национальным интересам, учитывая множество других приоритетов в мире.

Общий оборонный бюджет США на следующий финансовый год оценивается примерно в $1 трлн. По словам Хегсета, большая часть этих средств будет направлена на восстановление и укрепление вооруженных сил страны.

Согласно информации, опубликованной на сайте Пентагона, в числе предложенных направлений финансирования значатся: $25 млрд на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» (общая стоимость проекта оценивается в $175 млрд, завершение планируется в январе 2029 года); $62 млрд на модернизацию и поддержание ядерного арсенала; $3,5 млрд на разработку истребителя шестого поколения F-47 для обеспечения превосходства в воздухе; $47 млрд на строительство новых кораблей.

Действующая администрация США неоднократно выражала критику в отношении объемов финансирования, выделявшихся предыдущим правительством на помощь Украине. Вице-президент Джей Ди Вэнс на прошлой неделе назвал подобные затраты «безумием», указав, что при предыдущем президенте Джо Байдене Вашингтон выделил на поддержку Киева $300 млрд. По данным Кильского института, фактическая сумма американской помощи Украине составила $123 млрд.

Ранее сообщалось, что Зеленский шокировал мир новым заявлением о России.