США возложили на КНР вину за столкновение филиппинского и китайского военных кораблей в море

Два корабля береговой охраны, которые принадлежат китайцам и филиппинцам, столкнулись в Южно-Китайском море. По версии Соединенных Штатов, все произошло из-за провокационных действий Китая. Об этом заявил Мэтью Миллер, глава пресс-службы Государственного департамента. Его слова привел ТАСС .

Инцидент произошел во время патрулирования спорного участка моря возле рифа Жэньай. Филиппинские корабли пытались доставить провиант для команды на корабль Sierra Madre. Китайский флот пытался оттеснить филиппинцев, и это привело к нескольким столкновениям судов. Вдобавок ко всему, китайская береговая охрана использовала водометы в своем противостоянии.

«Минимум один филиппинский корабль был поврежден, пострадал филиппинский личный состав, филиппинский экипаж подвергся угрозе», - заявил по этому поводу представитель Госдепа.

Сами же китайцы утверждают, что филиппинский корабль намеренно врезался в китайское судно, поскольку действовал совершенно безрассудно и опрометчиво. Филиппинцы отчитались о том, что них пострадало 4 моряка.

Ранее западная пресса сообщила, что Украина стала жаловаться на откровенный недостаток интереса к себе со стороны Китая. Киев десятки раз запрашивал встречи с правительством КНР на самом различном уровне, но неизменно получал отказы и отговорки.