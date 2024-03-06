США возложили на КНР вину за столкновение филиппинского и китайского военных кораблей в море
Фото: [pxhere.com]
Два корабля береговой охраны, которые принадлежат китайцам и филиппинцам, столкнулись в Южно-Китайском море. По версии Соединенных Штатов, все произошло из-за провокационных действий Китая. Об этом заявил Мэтью Миллер, глава пресс-службы Государственного департамента. Его слова привел ТАСС.
Инцидент произошел во время патрулирования спорного участка моря возле рифа Жэньай. Филиппинские корабли пытались доставить провиант для команды на корабль Sierra Madre. Китайский флот пытался оттеснить филиппинцев, и это привело к нескольким столкновениям судов. Вдобавок ко всему, китайская береговая охрана использовала водометы в своем противостоянии.
«Минимум один филиппинский корабль был поврежден, пострадал филиппинский личный состав, филиппинский экипаж подвергся угрозе», - заявил по этому поводу представитель Госдепа.
Сами же китайцы утверждают, что филиппинский корабль намеренно врезался в китайское судно, поскольку действовал совершенно безрассудно и опрометчиво. Филиппинцы отчитались о том, что них пострадало 4 моряка.
Ранее западная пресса сообщила, что Украина стала жаловаться на откровенный недостаток интереса к себе со стороны Китая. Киев десятки раз запрашивал встречи с правительством КНР на самом различном уровне, но неизменно получал отказы и отговорки.