США выделят Украине 138 млн долларов на модернизацию ПВО — треть стоимости одного комплекса Patriot

«Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед лицом неустанных атак России на энергетическую сеть и украинский народ», — сказала Бринк.

Обещанная послом сумма явно не сможет удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Так, Киев пытается добиться от западных союзников получения хотя бы семи комплексов Patriot. При этом цена одной системы составляет $450-550 млн, одна ракета для нее стоит $3-4 млн.

Палата представителей Конгресса США все еще не может принять законопроект о выделении помощи Украине. Белый дом отказывается идти на уступки республиканцам в вопросах миграционной реформы и снятия эмбарго на экспорт углеводородов из США, что уменьшает количество конгрессменов, готовых проголосовать за законопроект. Между тем, через неделю Конгресс вновь собирается уйти в отпуск — до мая.