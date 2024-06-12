В ряде городов Соединенных Штатов подверглись задержанию уроженцы Таджикистана. Под арест подпали 8 человек. Об этом заявил телеканал NBC News.

Причиной для задержания сотрудниками иммиграционной и таможенной службы стали возможные связи этих людей с организацией Исламское государство*.

«Восемь мужчин из Таджикистана были арестованы в минувшие выходные в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе», - указали журналисты.

Информированные источники сообщают, что за всеми задержанными на протяжении нескольких месяцев следили работники Федерального бюро расследований. Злоумышленникам пока не предъявили конкретных обвинений, но им совершенно точно грозит депортация.

Ранее президент США выразил мнение, что Америка станет заметно сильнее и в дальнейшем только упрочит свое мировое лидерство. Это зависит от двух краеугольных условий: американских союзников и возможность совершать все необходимые действия.

*террористическая организация, запрещена на территории РФ