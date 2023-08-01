Ссора подростков в Ленинском округе чуть не закончилась поножовщиной

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, по предварительным данным, между двумя подростками произошел словесный конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних достал нож. После этого другой подросток убежал.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 28 июля. Обошлось без пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подростка с ножом. Им оказался двенадцатилетний местный житель.

По данным РИА Новости, сейчас юноша, у которого был нож, находится дома под контролем родителей. В администрации Ленинского городского округа агентству сообщили, что ранее ни подросток, ни его семья не состояли на учете в службах системы профилактики.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца жительницу Московской области, которая пыталась заказать убийство бывшего супруга.