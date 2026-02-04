Ссора со смертельным исходом: как разбитая бутылка стала орудием убийства в Челябинске

В Челябинске вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об убийстве. Женщина, которая в ходе конфликта заколола свою знакомую осколком стеклянной бутылки, приговорена к девяти годам лишения свободы.

Преступление произошло в июне прошлого года в одном из жилых домов города. Согласно материалам дела, между женщинами произошла ссора, которая переросла в нападение. Подсудимая сначала наносила потерпевшей многочисленные удары, а затем, схватив разбитую бутылку, стала бить ее осколком стекла. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил виновной наказание в виде 9 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что петербурженка осуждена на 5,5 лет за убийство возлюбленного в пьяной ссоре.