Суд в Петербурге вынес приговор женщине, убившей возлюбленного ножом

В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об убийстве. Женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения заколола ножом своего сожителя, получила 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Преступление произошло 25 июля прошлого года в квартире на Лесном проспекте. Согласно материалам дела, между женщиной и ее возлюбльным возникла внезапная неприязнь, которая переросла в нападение. В ходе конфликта она нанесла мужчине несколько ударов ножом в жизненно важные области, а также ударила его тупым твердым предметом не менее двух раз.

Мужчина с колото-резаными ранами был госпитализирован, но спасти его не удалось. Обвиняемая полностью признала свою вину по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), что было учтено судом при назначении наказания.

