Ссылался на болезнь внука: Полицейские в Лотошино задержали мужчину, выманившего у знакомого деньги

Сорокадевятилетний мужчина обратился в Дежурную часть с заявлением о том, что его знакомый обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что подозреваемый сообщил мужчине, что его внук тяжело болен и ему необходима дорогостоящая операция, и попросил взять кредит на лечение, обещая платить по долговым обязательствам самостоятельно и своевременно. После того, как потерпевший перевел денежные средства на банковский счет злоумышленника, последний перестал выходить на связь, сменил номер мобильного телефона и место жительства. Заявитель догадался об обмане и обратился в полицию.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали пятидесятиоднолетнего жителя городского округа Шаховская. Тот пояснил, что нашел в сети интернет-объявление о быстром заработке. Однако, когда он потратил на данную деятельность все свои деньги, начал просить в долг у знакомых и друзей, ссылаясь на болезни родственников.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции установили личности подростков, которые жестоко избили четырнадцатилетнюю девочку на улице в Щелково.