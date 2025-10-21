Медведи пришли в города Урала

Строительство нового участка трассы М-5 «Урал» в Челябинской области нарушило вековые пути миграции диких животных. Медведи, лишенные привычных троп, стали регулярно появляться в населенных пунктах в поисках пищи. Об этом сообщает MK.RU.

По данным регионального Министерства экологии, автомобильная магистраль в районе города Сим перекрыла традиционные маршруты передвижения хищников. Животные вынуждены прокладывать новые пути, которые все чаще ведут их через территории Аши, Миньяра и других поселков.

Ситуацию усугубляет осенний период гиперфагии — активного откорма перед зимней спячкой. В поисках калорийной пищи медведи обследуют мусорные контейнеры и приусадебные участки. Местные жители все чаще фиксируют появление как взрослых особей, так и медведиц с потомством. Экологи призывают жителей соблюдать осторожность и быть внимательными при передвижении в вечернее время.

