Стаю диких кабанов заметили на детской площадке в Мытищах

Издание публикует кадры с места происшествия. Стая животных — взрослая особь и около семи детенышей — пробежала мимо игровой зоны, а затем, прыгая по газонам, скрылась в стороне леса.

Судя по поведению очевидцев, никто, включая детей, не испугался и даже не удивился появлению диких кабанов на детской площадке.

Напомним, в начале года в Мытищах уже отлавливали стаю кабанов. Животные спокойно прогуливались по городу, питаясь из помоек.

Ранее в министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, что при встрече с кабаном нужно сохранять спокойствие, не делать резких движений и аккуратно отойти на безопасное расстояние.