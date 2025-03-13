Стал известен канал поставок оружия для теракта в «Крокусе»

Ингушская группировка, стоящая за терактом в «Крокус Сити Холле», отправляла оружие из Таиланда в РФ в посылках со сковородками. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Экстремистская организация «Батал-хаджи» поставляла оружие в Россию из Таиланда. В Бангкоке закупались пистолеты Glock 19, после чего они разбирались на части, комплектующие прятались в посылки внутри сковородок и духовок. Затем эти отправления почтой шли в Москву. Оттуда оружие переправлялось в Ингушетию. Силовикам уже удалось обнаружить тайник, сделанный в ингушском селе Сурхахи.

«В этом же селе были схроны со стволами для теракта в «Крокусе». Всего изъято четыре «Глока», пистолет Макарова и автомат», — указал микроблог.

Канал из Таиланда действовал с 2011 года. На протяжении этого времени оттуда в Россию поступило более 600 экземпляров огнестрельного оружия. В отношении поставщиков и участников этой сделки уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Социальным фондом РФ было оформлено 166 больничных листов для тех, кто пострадал во время теракта в «Крокусе». Большинство из них уже оплачены и закрыты. Также были предоставлены единовременные выплаты близким погибших, которые в момент трагедии находились на рабочем месте, добросовестно выполняя свои служебные обязанности.