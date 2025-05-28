Стал известен метод предотвратить убийства на подростковых вечеринках

По словам уполномоченного по правам детей Республики Татарстан Ирины Волынец, родители должны навещать детей, если те устроили вечеринку. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она подчеркнула, что, если подростки не задумали ничего плохого, они не будут против двух-трех визитов взрослых.

По мнению Волынец, дети должны знать об опасности злоупотребления алкогольными напитками, заниматься спортом, созидать, иначе это ведет к попойкам, посиделкам, поскольку в пубертатном возрасте повышена эмоциональность, зацикленность на сексе, особенно у мальчиков.

Ранее депутат Милонов заявил, что продажу алкоголя детям надо приравнять к преступлению.