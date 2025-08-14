В Камышине Волгоградской области нашли убитым федерального судью

В городе Камышине, расположенном в Волгоградской области, был найден мертвым федеральный судья. Информацию об этом предоставил источник в правоохранительных органах для «Ленты.ру».

Тело мужчины было обнаружено на улице Советской, при этом в голове у него торчал нож. На месте происшествия в данный момент работают эксперты. Какие-либо дополнительные детали произошедшего в настоящий момент не разглашаются.

Ранее сообщалось, что подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары продлили арест.