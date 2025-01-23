Стал известен нанесенный Курской области ущерб от действий ВСУ
Министр Карнаушко: ущерб Курской области от ВСУ составил 750 млрд руб.
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Ущерб, причиненный вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, составляет примерно 750 млрд руб., сообщил ТАСС.
На пресс-конференции в пресс-центре и.о. министра восстановления и развития приграничных районов Курской области Алексей Карнаушко поделился информацией о масштабах разрушений в регионе. Он отметил, что ситуация остается стабильно напряженной.
Ранее полковник в запасе Левон Арзанов, являющийся членом президиума общероссийской организации «Офицеры России», заявил, что ВСУ планируют удерживать контролируемую ими часть Курской области в течение 100 дней.