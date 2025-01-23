Стал известен нанесенный Курской области ущерб от действий ВСУ

На пресс-конференции в пресс-центре и.о. министра восстановления и развития приграничных районов Курской области Алексей Карнаушко поделился информацией о масштабах разрушений в регионе. Он отметил, что ситуация остается стабильно напряженной.

Ранее полковник в запасе Левон Арзанов, являющийся членом президиума общероссийской организации «Офицеры России», заявил, что ВСУ планируют удерживать контролируемую ими часть Курской области в течение 100 дней.