Стал известен объем уничтоженной опасной продукции в Рязанской области

С начала текущего года в Рязанской области сотрудниками Россельхознадзора были выявлены и изъяты из оборота несколько партий пищевой продукции, представляющей угрозу для потребителей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что проверки охватили предприятия разных масштабов — от малых ИП до крупных производственных объектов. В общей сложности было обнаружено и направлено на утилизацию около четырех тонн некачественных товаров.

Отмечается, что ключевыми причинами изъятия стали нарушения, которые связаны с истекшим сроком годности, а также отсутствием необходимых документов, подтверждающих безопасность продукции. В некоторых случаях не было возможности удостовериться в соблюдении ветеринарных требований.

Ранее сообщалось, что в магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений.