Стал известен возможный мотив резни подростков в Иркутской области

Предполагается, что одним из мотивов массового убийства, произошедшего в среду в садоводстве «Горный Байкал» Иркутской области, могла стать ревность. В результате трагедии погибли подросток, совершивший преступление, и еще четверо несовершеннолетних.

Как пишет «МК», инцидент произошел в доме родственника предполагаемого убийцы, 17-летнего выпускника 9-го класса школы № 11 города Байкальска. Известно, что он рос в многодетной семье, а его мать работает на местной фабрике. Ранее за ним не наблюдалось каких-либо противоправных действий.

На участке собрались 14 подростков, чтобы отметить 15-летие одной из девушек. Через некоторое время пятеро школьников, включая именинницу, покинули компанию. Впоследствии между оставшимися возникла ссора, которая переросла в жестокую расправу.

Предварительно, у всех восьми пострадавших обнаружены ножевые ранения. В качестве приоритетной версии рассматривается ревность: по неподтвержденным данным, убийца испытывал ревность к одному из парней из-за девушки.

Непосредственно перед трагедией группа разделилась: часть подростков переместилась в летний домик. На участке расположены два строения: один дом используется в летний период, а другой находится на стадии строительства. Вероятно, преступник совершил нападения на обе группы поочередно.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, к ответственности будет привлечен родственник одного из подростков, который приобрел для них алкоголь, употреблявшийся на вечеринке.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, подросток, убивший 4 друзей в Иркутской области, после прибытия полиции открыл газ и устроил взрыв в доме.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в Филадельфии погибли как минимум два человека.