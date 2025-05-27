В парке Филадельфии устроили массовый расстрел

Как минимум двое людей погибли и еще девять человек получили ранения во время ЧП в американском городе Филадельфия. Всех их расстреляли в парке. Об этом сообщил телеканал WPVI.

Инцидент произошел вечером 26 мая в парке Фэрмонт, который находится в Филадельфии, штат Пенсильвания. В этом парке проходило множество пикников, поскольку люди праздновали в США День поминовения. Там началась стрельба, в итоге погибли как минимум два человека, мужчина и женщина. Еще девять людей получили ранения, среди них трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Журналисты не стали приводить подробности в виде личностей стрелявших и причин этого расстрела.

Ранее сообщалось, что суд в Воронежской области отправил в СИЗО мужчину, который устроил стрельбу рядом с железнодорожным вокзалом в Россоши. Злоумышленник, держа в руке бутылку пива, внезапно открыл огонь из пистолета по прохожим, а затем скрылся. Его обвиняют в покушении на убийство. Один из случайных прохожих получил ранение в грудь и был госпитализирован.