Восемь из пятнадцати участников теракта в «Крокусе» частично признали свою вину
Восемь обвиняемых в теракте в «Крокусе» согласились с частью обвинений
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Восемь из пятнадцати обвиняемых в соучастии в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» частично признали вину. Среди них — граждане Таджикистана, фигурирующие в списке террористов РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Восемь подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» согласились с частью обвинений. Среди них — Умеджон Солиев*, Мустаким Солиев*, Шахромджон Гадоев* и другие. Еще семеро, включая Джумахона Курбонова* и Хусена Медова*, свою причастность отрицают.
До этого четверо непосредственных исполнителей нападения — Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Рачабализода* — полностью признали вину и принесли извинения потерпевшим.
Ранее сообщалось о том, что судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» решили проводить в закрытом режиме.
* Все обвиняемые включены в перечень террористов Российской Федерации.