Восемь из пятнадцати участников теракта в «Крокусе» частично признали свою вину

Восемь из пятнадцати обвиняемых в соучастии в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» частично признали вину. Среди них — граждане Таджикистана, фигурирующие в списке террористов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Восемь подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» согласились с частью обвинений. Среди них — Умеджон Солиев*, Мустаким Солиев*, Шахромджон Гадоев* и другие. Еще семеро, включая Джумахона Курбонова* и Хусена Медова*, свою причастность отрицают.

До этого четверо непосредственных исполнителей нападения — Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Рачабализода* — полностью признали вину и принесли извинения потерпевшим.

Ранее сообщалось о том, что судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» решили проводить в закрытом режиме.

* Все обвиняемые включены в перечень террористов Российской Федерации.