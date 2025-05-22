Стала известна личность погибшего в монументе «Родина-мать зовет!» в Волгограде

В Волгограде, внутри монумента «Родина-мать зовет!», обнаружили тело умершего пожилого человека. Как сообщил телеграм-канал SHOT, трагедия произошла из-за внезапного ухудшения состояния мужчины во время экскурсии.

Внутри статуи имеется небольшое пространство с деревянным полом и скамьей, доступное через люк и тесные коридоры. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Вход в скульптуру, через который обычно проходят посетители, в настоящее время закрыт. Посетителям сообщают, что доступ внутрь статуи временно ограничен по техническим причинам.

Телеграм-канал 112 сообщил, что скончавшимся оказался Николай Чесноков, ректор Московской государственной академии физической культуры.

Согласно информации канала, академик РАЕН и доктор педагогических наук посетил главный мемориальный комплекс страны в составе экскурсионной группы, хотя, по словам местных жителей, организованные экскурсии туда уже давно не проводятся.

Мужчина поднялся на самый верх, где ему внезапно стало плохо. Предварительно, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. К моменту прибытия скорой помощи он уже скончался.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в США женщина почти год прожила с мумией больного ожирением сына.