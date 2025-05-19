В США женщина почти год прожила с мумией больного ожирением сына

Полиция в Новом Орлеане сделала жуткую находку в доме местной жительницы — там они нашли останки умершего мужчины, больного ожирением. Об этом сообщил портал WDSU. Американка Барбары Хейнсворт прожила с мумией 272-килограммого сына девять месяцев.

Отмечается, что соседи женщины не раз жаловались на антисанитарию в ее доме и вокруг него — во дворе бегали грызуны и насекомые, а сам он был завален мусором. Полиция решила проверить жалобы и прибыла к дому Хейнсворт.

В жилище правоохранители и обнаружили тело молодого человека. Сама Хейнсворт призналась, что останки принадлежат ее сыну, который скончался девять месяцев назад. В отношении нее составили административный протокол и выписали штраф в размере $6 тыс. за создание неудобств и потенциальную угрозу для соседей.

Как отмечает информационный портал, сама Хейнсворт ранее была врачом, но более 10 лет назад лишилась лицензии. Кроме того, женщина страдает психическим расстройством и интеллектуальными отклонениями.

Ранее сообщалось, что жительница Британии убила родителей и четыре года жила с их телами.