Стала известна предварительная причина взрыва и пожара на парафиновом заводе в Башкирии

На парафиновом заводе в Башкирии был нарушен технологический процесс, в результате чего произошла разгерметизация оборудования, после этого случился взрыв. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

На парафиновом заводе «Свеча», который находится в Башкирии, было совершено нарушение технологического процесса. Такую вероятную причину назвали эксперты. В итоге разгерметизировалось печное оборудование, после этого взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв привел к последующему пожару.

«Троих пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Одного из них положили в реанимацию», — указал микроблог.

Еще одного рабочего до сих пор разыскивают под развалинами цеха. По имеющимся данным, к ликвидации последствий ЧП было привлечено 43 человека, их работы обеспечивают 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Подольске на площади 1500 квадратных метров произошло возгорание в автосервисе. Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины возгорания уточняются.