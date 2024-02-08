Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП с погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой аварии с участием двадцати девяти машин на трассе М-4 в Московской области.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате аварии погибли два человека — мать и дочь, которые находились в одной из иномарок.

Она также указала, что в аварии пострадали семь человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на восемьдесят шестом километре автодороги «Дон». Там столкнулись двадцать пять легковых автомобилей и четыре большегруза.