Стала известна причина пожара в московском ЖК «Роза Росса»

В жилом комплексе «Роза Росса» в Москве проводились ремонтные работы из-за протекающей крыши. Они и стали причиной сильного пожара. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Причиной пожара, который вспыхнул в элитном жилом доме, стали ремонтные работы на крыше. Комплекс был сдан в строй в самом конце 2022 года, а через год с лишним жильцы уже стали жаловаться на массовые протечки. Устранение неисправностей затянулось надолго.

«Рабочих для этого нанял сам собственник. Со слов соседей, чинили все неторопясь около года», — указал микроблог.

На крыше была сооружена временная конструкция для прекращения течи, которая состояла из деревянных балок и пластика. Она и загорелась по итогам очередного этапа ремонта. По утверждению авторов сообщения, огнем охвачено порядка 1 тыс. кв. м. МЧС привлекло к тушению возгорания не менее 12 машин, благодаря этому пламя удалось локализовать.

Ранее сообщалась причина сильного пожара, который охватил торговый центр в Ростове-на-Дону. По мнению экспертов, он мог произойти из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.