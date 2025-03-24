МЧС назвало предположительную причину пожара в торговом центре Ростова-на-Дону

Пожар в торговом центре (ТЦ) «Галерея Астор» мог произойти из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Утром 24 марта в ТЦ, расположенном на Буденновском проспекте, произошел пожар. Сообщалось, что огонь охватил 500 кв. м.

По информации МЧС, возгорание произошло на кровле торгового центра. Его удалось полностью локализовать. Как отметили в ведомстве, огонь перекинулся на соседнее жилое здание — там его распространение также удалось остановить.

Отмечается, что пожар в ТЦ охватил площадь в 300 кв. м. Из-за того что огонь перекинулся на кровлю жилого здания, его площадь увеличилась до 800 кв. м. Человеческих жертв удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных. Всего из горящего здания эвакуировали 15 человек.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестный сжег более 20 машин. На месте пожара работали сотрудники МЧС, а полиция начала проверку.