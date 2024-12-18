Стала известна причина столкновения поездов в Мурманской области

Неисправность могла быть у грузового железнодорожного состава. При сломанном токоприемнике водители приняли решение сделать остановку и дождаться помощи. Однако в этот момент у транспорта отказали тормоза и он выкатился на другой путь, где и произошло столкновение с пассажирским рейсом «Мурманск – Санкт-Петербург». От удара несколько вагонов помялись, а часть сошли с рельсов.

Напомним, что инцидент случился 18 декабря на станции Княжная. Как ранее уточняла Baza, в поезде находилось более 320 пассажиров. Среди пострадавших — 14 человек, среди которых есть «тяжелые». Известно также о людях, которые оказались заблокированы в вагонах или зажаты после столкновения. На месте работают спасатели и скорая помощь, людей эвакуируют на автобусах. О жертвах информации нет.

После аварии Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что отец одного из пассажиров поезда, попавшего в ЧП, рассказал о подробностях произошедшего.