В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали 14 человек

Минимум 14 человек пострадали в результате столкновения поездов в Мурманской области, сообщила Baza.

По данным источника, 10 человек везут в местную центральной больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четверым пострадавшим оказывается помощь на месте происшествия.

Отмечается, что пассажиров, которым не требуется медпомощь, размещают в уцелевших вагонах, однако отопления в них нет. В Мурманской области столбики термометров показывают -25 градусов по Цельсию.

Столкновение пассажирского двухэтажного поезда с грузовым составом произошло вечером 18 декабря. В результате этого поезд сошел с рельс.

Телеграм-канал Baza также опубликовал первые кадры с места происшествия. На них видно, как пассажиры и спасатели помогают людям выбраться из смятых вагонов. Также мужской голос сообщил, что люди пытаются помочь зажатой проводнице.

Ранее RT рассказало подробности инцидента с пассажирским поездом под Мурманском.