Стали известны подробности столкновения поездов на юге Мурманской области

Отец одного из пассажиров поезда Мурманск — Санкт-Петербург рассказал RT о подробностях столкновения с грузовым составом.

Столкновение поездов случилось на станции Княжая. По словам собеседника канала, его сын ехал в пассажирском составе в третьем вагоне. Однако напрямую родственник с ним не связывался: после ЧП ему набрал незнакомый номер и передал от сына «привет», а также уведомил, что молодой человек цел.

«Больше он ничего не сказал, говорит, что ему нужно помогать пострадавшим. Вроде как один из вагонов всмятку. До сына я дозвониться не могу. Может, со связью проблемы, место аварии отдаленное — шесть часов езды на поезде от Мурманска», — заявил мужчина.

Напомним, 18 декабря стало известно о столкновении грузового и пассажирских поездов на юге Мурманской области. Область аварии сложная: место находится далеко от крупных городов, вдобавок к этому там крепкие морозы. По этой причине в зону ДТП стянули дополнительные бригады спасателей и скорой помощи. Согласно предварительной информации Baza, среди пострадавших не меньше 14 человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту этого происшествия.

Ранее сообщалось, что двухэтажный поезд сошел с рельсов в Мурманской области.