Стала известна причина взрыва в Генконсульстве РФ в Марселе

Три взрывных устройства забросили на территорию консульства РФ в Марселе. Об этом ТАСС сообщили в российском генеральном консульстве. Отмечается, что одно из них не взорвалось.

Сейчас на территории учреждения работают саперы. Она оцеплена. Специалисты занимаются установлением обстоятельств произошедшего, а правоохранительные органы занимаются поиском организаторов взрыва.

В понедельник, 24 февраля, стало известно о мощном взрыве, произошедшем в здании дипломатического ведомства РФ в Марселе. Примечательно, что инцидент произошел в годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как пишет SHOT со ссылкой на французские СМИ, на территорию консульства бросили коктейли Молотова. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают около 30 пожарных.

Ранее сообщалось, что в Израиле три бомбы взорвались в нескольких автобусах.