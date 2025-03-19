Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в небе Сумской области

Истребители F-16 ВСУ в Сумской области держатся подальше от линии фронта и пытаются охотиться за российскими самолетами. Об этом сообщил телеграм-канал «Архангел спецназа».

Микроблог сообщил, что украинская авиация иностранного производства еще в феврале отмечалась в небе над Сумской областью. Ее при этом не используют для ударов по российским позициям, хотя у F-16 установлены специальные держатели для авиабомб. Истребители оснащают ракетами класса «воздух — воздух».

«Они выполняют роль охотников на нашу авиацию. Но при этом они держатся на удалении и летят на крайне низких высотах, чтобы самим не стать жертвой наших пилотов», — указали авторы этого материала.

Ранее сообщалось, что над Сумами были замечены истребители F-16, поставленные украинской армии западными союзниками.