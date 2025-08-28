Стала известна судьба россиянина, дрейфовавшего на бочке в Охотском море

Валерий Сафронов найден мертвым после недельного дрейфа на бочке из-под топлива в Охотском море. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации, предоставленной каналом, тело 36-летнего Сафронова было обнаружено местными жителями на побережье Тугуро-Чемиканского района Хабаровского края. Дополнительные сведения на данный момент отсутствуют.

Предварительно установлено, что Сафронов оказался в море, пытаясь спасти бочку с горючим. По информации журналистов, инцидент произошел, когда трое россиян пытались переправиться через реку Тыль в Хабаровском крае на автомобиле КамАЗ. Внезапный подъем уровня воды привел к тому, что емкость с дизельным топливом была унесена течением.

