Стала известна судьба российских моряков, попавших под авиаудар США в Йемене

Российских моряков, которые были ранены в Йемене на танкере Seven Pearls, были доставлены в больницу на лечение. Об этом пишет РИА Новости.

Среди пострадавших на танкере Seven Pearls на западе Йемена — трое российских моряков. По данным информагентства, ссылающегося на экипаж судна, раненых перевезли из порта Рас-Иса в столицу Сану.

Сам танкер отошел от причала из-за риска новых ударов. Покинуть порт судно не может без разрешения местной администрации.

«Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет мы не знаем», — прокомментировал собеседник РИА Новости.

Экипаж танкера обладает достаточным количеством продовольствия, воды и лекарств, однако моряки пока слишком напуганы произошедшим. Кроме того, в команде есть еще российские граждане, в том числе с хроническими болезнями. Одному из них было рекомендовано возвращение на родину.

Напомним, авиасилы США в ночь с 17 на 18 апреля ударили по порту Рас-Иса на западе Йемена. В этот момент на борту находились более 20 россиян, трое из них пострадали. По предварительным данным, ВВС США планировали уничтожение порта и лишение хуситов незаконных доходов от топлива.

Ранее сообщалось, что Reuters раскрыло подробности крушения танкера и контейнеровоза в Северном море.