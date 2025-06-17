Стала известна судьба российских туристов, застрявших в Иране во время обстрелов

Группа российских туристов, оказавшаяся в Иране во время обострения конфликта с Израилем, успешно покинула страну. Как сообщила РИА Новости Юлия Соколова из ITM Group, путешественники пересекли границу с Арменией и готовятся к вылету в Москву из Еревана.

Изначально туристы должны были вылететь из Тегерана 17 июня, но из-за обострения ситуации туроператор организовал экстренный трансфер. Маршрут пришлось корректировать на месте — перегруженный пограничный пункт с Турцией вынудил группу изменить направление и въехать в Армению через Нордуз.

«Мы находимся на постоянной связи с нашей принимающей компанией, постоянно отслеживаем обстановку. Атмосфера в группе спокойная, туристы ощущают себя в полной безопасности», — подчеркнула собеседница.

После ночи в ереванском отеле группа отправится в Москву рейсом в среду, 18 июня. Представители принимающей компании сопроводят туристов до момента прохождения паспортного контроля.

Напомним, что Минэкономразвития РФ рекомендовало временно приостановить продажи туров в Иран и Израиль. Ситуация в регионе остается напряженной после начала израильской операции против иранских ядерных объектов 13 июня. Конфликт уже привел к жертвам среди гражданского населения с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Иран 17 июня начал новую волну ракетных атак в сторону Израиля.