Константиновка приобретает ключевое значение в ходе специальной военной операции, выступая стратегическим плацдармом для выхода к Славянско-Краматорской агломерации. Военный эксперт Юрий Кнутов поясняет, что освобождение города осложняется его уникальным географическим положением — населенный пункт расположен на высоте 177 метров, что создает естественные оборонительные преимущества для украинской группировки. Как отмечает советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские подразделения начали активные боевые действия на южных подступах к городу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что координированные действия разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА позволяют наносить значительные потери противнику, который несет серьезные потери в технике и личном составе.

По мнению эксперта, основная тактика заключается в оперативном окружении Константиновки с целью блокады логистических маршрутов. Перерезание путей снабжения лишит украинские подразделения возможности получать подкрепление, вооружение и осуществлять ротацию, что постепенно приведет к истощению оборонительного потенциала. Особое внимание уделяется методу точечного просачивания малыми группами, ранее успешно апробированному в ходе освобождения Суджи. Небольшие мобильные подразделения проникают в городскую черту, создавая плацдармы для последующих штурмовых действий при поддержке основных сил с внешних направлений.

Он подчеркнул, что освобождение Константиновки откроет возможность деблокирования всей Славянско-Краматорской агломерации, что станет значительным шагом в обеспечении безопасности региона.

Ранее экс-начштаба «Азова»* заявил, Покровск и Мирноград почти окружены.

* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.