Армения не разрешила российским следователям осмотреть тело чиновника Авакяна

Власти Армении отказали российским следователям в доступе к телу бывшего руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Бориса Авакяна, обнаруженному в здании консульства республики в Санкт-Петербурге, сообщило URA.RU.

Отмечается, что представители Следственного комитета России (СКР) и оперативные сотрудники прибыли в дипломатическое учреждение, но получили официальное распоряжение покинуть территорию.

Запрет поступил от Министерства иностранных дел (МИД) Армении, которое аннулировало ранее данное консулом согласие на проведение осмотра.

Напомним, 23 сентября Авакяна доставили в Кронштадтский районный суд для рассмотрения вопроса о возобновлении уголовного дела и заключении под стражу. Во время судебного заседания чиновник попросил разрешения выйти покурить, после чего скрылся с территории суда в неизвестном направлении.

Утром следующего дня его тело было обнаружено в помещении консульства Армении. Российские правоохранительные органы пытаются установить точные обстоятельства произошедшего.

