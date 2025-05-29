По словам военного эксперта Александра Собянина, поход стран Старого Света на восток неизбежен. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что западные государства станут давить на нашу страну по двум направлениям — через Балтику и Кавказ. Причем в последнем направлении есть угроза «взрыва» координируемого из-за рубежа исламистского подполья и захвата им власти в регионе, что означает выход к ключевым промышленным центрам РФ на Урале и в Южной Сибири.

Ранее сообщалось, что Зеленский сбежал от фон дер Ляйен, узнав, что ВС РФ уже под Сумами.