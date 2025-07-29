Стали известны наиболее популярные у телефонных мошенников методы «развода»

Телефонные мошенники в России используют отточенные сценарии, адаптированные под разные категории жертв. Как отмечает заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, их арсенал включает психологические приемы, основанные на страхе и доверии к госструктурам. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, схемы обработки жертв имеют гендерную специфику. Мужчинам чаще всего предлагают «помочь спецслужбам» (в основном ФСБ), играя на чувстве патриотизма или значимости. Женщин, как правило, пугают потерей недвижимости или предлагают оформить «зеркальный» (поддельный) кредит для защиты от якобы существующего мошенничества. Злоумышленники умело формируют образ врага (банковские сотрудники, участковые, оперативники – «мошенники») и спасителей («честные» сотрудники Росфинмониторинга или ФСБ).

Юрист подчеркнул, что главной мишенью становятся пенсионеры старше 70 лет, проживающие в собственной квартире, имеющие счета в крупных банках и лишенные активной поддержки близких. Так, современные технологии и отсутствие цифрового суверенитета облегчают преступникам целевой отбор жертв: утечки из баз данных и реестров недвижимости позволяют получить всю необходимую информацию.

По его мнению, ситуация демонстрирует высокий уровень профессионализма телефонных аферистов, использующих глубокое знание психологии и уязвимых групп населения. Их схемы основаны на манипуляции доверием к госорганам и страхом потери имущества, а доступность персональных данных из-за утечек делает эти преступления массовыми и трудноискоренимыми.

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