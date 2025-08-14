Стали известны новые подробности убийства федерального судьи в Камышине

Человек, подозреваемый в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, попытался скрыться после совершения преступления, спрятавшись в кустах. Согласно свидетельствам очевидцев, неизвестный пересек проезжую часть и успешно избежал задержания. Инцидент произошел в непосредственной близости от офиса охранной фирмы «Контроль», где установлены две камеры видеонаблюдения, что, однако, не помешало преступнику, сообщил телеграм-канал Mash.

Впоследствии стало известно, что убийца добровольно явился в полицию и в настоящее время подвергается допросу. Подозреваемый признался в содеянном, заявив, что мотивом преступления стала ревность: он узнал об интимной связи своей жены с судьей, выследил его возле здания городского суда и произвел выстрел из карабина.

После этого он совершил над телом жертвы надругательство. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы, вплоть до 20 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял судью, отрезал ему гениталии и вложил в рот.