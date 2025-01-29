Стал известен возможный мотив захватчика, убившего троих лесничих под Калугой

Мужчина, взявший в заложники лесничих и убивший троих из них в Калужской области, мог попытаться скрыть таким образом другое преступление. Об этом сообщили RT источники в правоохранительных органах.

Собеседники назвали лишь один из возможных мотивов мужчины, который попался на тройном убийстве в Калужской области. По предварительной причине, захватчик пошел на преступление, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Эту версию проверяют компетентные органы.

Напомним, что взявший в заложники лесничих — рецидивист. Он совершил захват и убийство 29 января, что ранее подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Глава региона также отмечал, что бывший осужденный мог проводить несанкционированную вырубку деревьев, а лесничие пытались ему помешать, за что и лишились жизней. Выжившим сотрудникам оказали медпомощь, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.