Стали известны подробности ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Школьный автобус, который перевернулся на трассе в Волгоградской области, перевозил около 20 детей. Один из них погиб. Об этом сообщило РИА Новости.

Автобус ПАЗ, который перевернулся на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск, перевозил около 20 школьников. При этом один ребенок погиб, еще семь получили травмы. Был ранен и один из взрослых.

По имеющимся данным, трагедия произошла из-за столкновения с иномаркой. По данному факту уже было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали необходимым требованиям безопасности и повлекли за собой смерть человека.

Напомним, ранее в четверг около 14.00 возле села Шелестово Волгоградской области школьный автобус попал в ДТП.