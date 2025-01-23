В Волгоградской области перевернулся школьный автобус

В Волгоградской области на трассе между областным центром и Сальском произошло ЧП. Там перевернулся школьный автобус. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления МВД. По ней на автомобильной дороге Волгоград — Котельниково — Сальск произошло ДТП. Авария случилась в четверг, 23 января, около 14.00.

«Школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — указали журналистам.

Отмечено, что авария случилась в районе села Шелестово.

Ранее сообщалось о ДТП в подмосковной Балашихе. Там нетрезвый водитель протаранил четыре автомашины, после чего скрылся с места происшествия, бросив свою машину. В итоге его транспортное средство увез эвакуатор.