В Ираке законодательно разрешили браки с девочками девяти лет

В Ираке были внесены изменения в Закон о личном статусе, которые, по мнению критиков, фактически узаконивают браки с участием несовершеннолетних, сообщил телеканал CNN.

Согласно действующему законодательству, минимальный возраст для заключения брака составляет 18 лет. Однако поправки, принятые 21 января, позволяют духовенству интерпретировать исламское право по собственному усмотрению.

Некоторые считают, что это может вдохновить на ранние браки девушек, в том числе и согласно джафаритской школе, где допускается брак в девятилетнем возрасте. Это мнение поддерживают многие шиитские авторитеты в Ираке, как указывает издание.

Сторонники поправок, среди которых преобладают консервативные шиитские законодатели, утверждают, что эти изменения позволят адаптировать закон к исламским ценностям и снизить влияние западных норм на иракскую культуру.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Мари Краймбрери высказалась об отношениях с Давидом Манукяном, которые продолжаются уже третий год.