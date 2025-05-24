Стали известны подробности расследования обстрела ВСУ курского Льгова
Следователи нашли фрагменты РСЗО HIMARS на месте обстрела ВСУ в курском Льгове
Фото: [flickr.com]
Согласно заявлению Светланы Петренко, официального представителя Следственного комитета России, украинская армия подвергла Льгов в Курской области обстрелу, применив РСЗО HIMARS, передает «Лента.ру».
На месте инцидента следственная группа обнаружила осколки, идентифицированные как фрагменты боеприпаса HIMARS. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, квалифицированное как террористический акт (статья 205 УК РФ). В настоящее время ведется работа по установлению конкретных лиц из состава ВСУ, причастных к данному нападению.
Нападение на Льгов произошло 22 мая, целью удара стал отрезок дороги Курск — Рыльск, расположенный на подступах к городу. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шестнадцать человек, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 13 и 16 лет.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Белгородской областью.