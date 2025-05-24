Дежурные силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Белгородской областью

В промежуток времени с 8:00 до 8:30 мск дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали десять украинских беспилотников авиационного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 украинских беспилотника авиационного типа. Большая часть дронов, а именно 64 аппарата, была сбита над Белгородской областью.

Также около 19:30 мск, 23 мая, над территорией области сбили два вражеских беспилотника.