Дежурные силы ПВО уничтожили еще 10 беспилотников над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили еще 10 дронов ВСУ под Белгородом в течение получаса
Фото: [flickr.com]
В промежуток времени с 8:00 до 8:30 мск дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали десять украинских беспилотников авиационного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 украинских беспилотника авиационного типа. Большая часть дронов, а именно 64 аппарата, была сбита над Белгородской областью.
Также около 19:30 мск, 23 мая, над территорией области сбили два вражеских беспилотника.