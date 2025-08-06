Стали известны подробности смерти четырех мужчин при взрыве в Тульской области

Как сообщил портал Myslo, трагическому инциденту в Тульской области, где погибли четверо мужчин возле частного дома, предшествовала ссора между ними.

По словам очевидцев, у одного из участников конфликта в руках сдетонировала граната. В итоге, один из пострадавших выжил, однако усилия медиков оказались тщетны — он скончался по пути в лечебное учреждение. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Взрыв, унесший жизни четырех человек, произошел 5 августа в Куркинском районе Тульской области. В настоящее время остается невыясненным, каким образом взрывное устройство оказалось вблизи жилого дома и что послужило причиной его срабатывания. На месте происшествия работают сотрудники следственных органов, которым предстоит установить все детали произошедшего.