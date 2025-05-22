Стали известны подробности убийства в Испании экс-советника Януковича

В убитого в Испании Андрея Портнова, когда-то занимавшего пост советника у экс-президента Украины Виктора Януковича, стреляли не менее девяти раз. Об этом сообщило агентство EFE.

Издание сослалось на информацию, полученную из кругов, близких к следствию. По их данным, на месте преступления было найдено девять гильз. Полицейские ведут розыск трех человек, которые, по мнению полиции, могут быть причастны к убийству.

В данный момент правоохранители просматривают записи с видеокамер, расположенных рядом с местом преступления. Официальные данные не приводятся, все материалы дела уже объявлены закрытыми.

Ранее уже сообщалось, что Портнова убили в испанском населенном пункте Посуэло-де-Аларко, расположенном недалеко от Мадрида. Его расстреляли рядом со входом в школу. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, врачи констатировали смерть мужчины. Одна из выпущенных пуль попала ему в голову, и еще четыре угодили в грудь.