Стали известны последствия угона отечественного истребителя МиГ-31

Потенциальный угон истребителя МиГ-31 мог бы нанести серьезный урон обороноспособности России. Как отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, подобный инцидент заставил бы отечественных инженеров фактически заново конструировать ключевые технологии. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть проблемы заключается в уникальной системе защиты самолета. Многие приборы функционируют исключительно с использованием одноразовых кодов и шифров, которые экипаж получает непосредственно перед вылетом. Эти данные не хранятся на борту постоянно, что делает угнанный самолет практически бесполезным для злоумышленников. Однако даже при таком уровне защиты российским специалистам пришлось бы полностью перестраивать систему шифрования.

Генерал подчеркнул, что последствия подобного происхождения оказались бы крайне серьезными. Без определенных программных решений современный истребитель превратился бы в обычный металлолом, неспособный выполнять боевые задачи. Инженерам потребовалось бы провести масштабную работу по перешифровке всех систем, чтобы восстановить функциональность авиапарка. Эта сложнейшая задача потребовала бы значительных ресурсов и времени, но в конечном счете позволила бы МиГ-31 продолжить защиту воздушных рубежей страны с обновленными системами безопасности.

Ранее сообщалось, что ГУР Украины пыталось завербовать российских летчиков.