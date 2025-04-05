Стали известны последствия урагана в Иркутской области

По информации регионального Главного управления МЧС России, превентивные отключения электроснабжения выполнены в населенных пунктах в восьми районах Иркутской области в связи с ураганным ветром. Об этом сообщается в аккаунте указанного ведомства в одной из соцсетей.

Добавляется, что электроснабжение отсутствует в более чем 101 тыс. домов в свыше чем 610 населенных пунктах в восьми районах региона.

Причиной такого отключения стал ураганный ветер, его скорость достигала 34 м/с. На данный момент наблюдаются порывы ветра со скоростью 15-29 м/с. Однако шквальный ветер в регионе прогнозируется до завтрашнего утра.

Подчеркивается, что погибших и пострадавших не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что около 60 тыс. Жители Красноярского края остались без электричества в связи с ураганным ветром.