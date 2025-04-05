Стали известны последствия урагана в Красноярском крае
Около 60 тыс. жителей Красноярского края остались без электричества
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По информации Министерства энергетики Красноярского края, в связи с прошедшим ураганом в регионе остались без света примерно 60 тыс. человек. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в одной из соцсетей.
Уточняется, что к аварийно-восстановительным работам привлечено более 190 бригад в составе около 400 человек и более 200 единиц техники. Над восстановлением подачи электроэнергии потребителям на данный момент работают свыше 150 бригад. Кроме того, массовые отключения электроэнергии отмечены в Алтайском крае, Республике Хакасия и Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что сильный ураган унес пенсионерку с балкона в Красноярске.