Стали известны последствия урагана в Красноярском крае

По информации Министерства энергетики Красноярского края, в связи с прошедшим ураганом в регионе остались без света примерно 60 тыс. человек. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в одной из соцсетей.

Уточняется, что к аварийно-восстановительным работам привлечено более 190 бригад в составе около 400 человек и более 200 единиц техники. Над восстановлением подачи электроэнергии потребителям на данный момент работают свыше 150 бригад. Кроме того, массовые отключения электроэнергии отмечены в Алтайском крае, Республике Хакасия и Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что сильный ураган унес пенсионерку с балкона в Красноярске.